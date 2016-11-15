Калуга, 15 ноября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Энергоснабжение в Калужской области восстановлено в полном объеме. Проведены плановые работы по переподключению потребителей с резервных схем электроснабжения на штатные, сообщили 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

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По данным ведомства, в области обеспечена работа всех систем жизнеобеспечения и социально-значимых объектов. В ликвидации последствий аварий на энергосетях приняли участие 1 тыс. 250 человек, было привлечено 365 единиц техники.

В настоящее время энергетиками ведется работа по выполнению индивидуальных заявок граждан в сети населенных пунктов 0,4 кВ. В том числе, по телефонам «горячих линий» и информаций в социальных сетях.

Напомним, что социально важные объекты и котельные региона во время разгула стихии были оперативно подключены к резервным источникам электроснабжения.