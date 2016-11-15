Калуга, 15 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В Калуге перед судом предстали экс-министр дорожного хозяйства области Андрей Белозеров, его бывший заместитель и бывший и.о. начальника ГКУ «Калугадорзаказчик», а также 8 коммерсантов, обвиняемые в даче взяток руководителям данного регионального министерства.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

Как сообщили 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном следственном управлении СКР, уголовные дела обвиняемых связаны с ремонтом автомобильных дорог региона.

По версии следствия в 2015 году чиновники получали от представителей коммерческих организаций взятки в размере от 100 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч рублей за сокрытие выявленных нарушений при ремонте дорог и беспрепятственную приемку выполненных работ, а также за ускорение их оплаты.

Следствием выявлено шесть эпизодов преступной деятельности и.о. начальника ГКУ «Калугадорзаказчик» и по четыре эпизода у министра дорожного хозяйства области Андрея Белозерова и его заместителя. Одно из преступлений не было доведено фигурантами до конца по независящим от них обстоятельствам и квалифицировано как приготовление к получению взятки в крупном размере. Оперативные мероприятия по уголовному делу проводились региональными управления МВД и ФСБ. 14 августа 2015 года при получении взятки в размере 130 тысяч рублей двое из троих обвиняемых были взяты с поличным.

Как сообщало ИА REGNUM , сначала 2016 года в Калужской области на 14% увеличился рост выявленных преступлений коррупционной направленности. Более 40% из них составляют факты взяточничества в наиболее значимых сферах: размещении государственного заказа, контрольно-надзорных, разрешительных и в ряде других.