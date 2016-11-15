Сыктывкар, 15 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Вопросы развития строительства, жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и повышения энергоэффективности обсудили депутаты Государственного Совета и представители органов исполнительной власти во время рассмотрения одноименной государственной программы. При этом внимание было сфокусировано на нескольких основных вопросах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Один из них — переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Как сообщил собравшимся Заместитель Председателя Правительства Республики Коми — министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев, республика исключена из федерального перечня регионов, где исполнение программы находится под угрозой срыва. Сейчас к завершению подходят первый и второй этапы программы. Однако, как отметили депутаты, информация о выполнении муниципалитетами программы по переселению не всегда соответствует действительности. Так, по информации контрольно-счетной палаты в Печоре акт о вводе в эксплуатацию был подписан при фактической готовности дома 71%.

Как подчеркнул председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Игорь Терентьев, все планы по реализации программы должны быть выполнены, а все люди, которым обещали переселение, должны получить жилье.

«При этом необходимо, чтобы программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья была продолжена и после 2017 года. У нас еще очень много аварийных домов, поэтому мы должны ходатайствовать либо о продолжении федеральной программы, либо разрабатывать свою. Мы будем на этом настаивать», — высказал мнение депутат.

Второй острый вопрос — капремонт. Из запланированных на 2016 год 169 домов отремонтировано только 18. По словам Константина Лазарева, реализации мешает низкий уровень собираемости взносов, сейчас он на уровне 55%, а также недостаточно активная работа в муниципалитетах. На часть домов, особенно в сельских районах, попросту не удалось найти подрядчиков. Планируется, что ситуацию удастся «нагнать» в следующем году.

Еще одна тема, которая интересовала депутатов — обращение с отходами. Как отметила Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, с 1 января вступает в силу новый федеральный закон об отходах производства и потребления.

«При этом в республике недостаточно полигонов для размещения отходов, которые бы соответствовали всем необходимым требованиям. В Сыктывкаре это уже привлекло внимание Прокуратуры. Я считаю, что это чрезвычайная ситуация», — отметила Председатель регионального парламента.

Как отметил Константин Лазарев, работа в этом направлении ведется. Разработана территориальная схема размещения отходов, готовится конкурсная документация для выбора регионального оператора, который будет заниматься сбором и вывозом мусора. Вместе с тем, крупные игроки, которые занимаются отходами в других регионах, в Коми заходить не спешат из-за малых объемов и низкой плотности населения. Вполне возможно, подчеркнул министр, что введение новых правил будет на некоторое время отложено.