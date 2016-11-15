Москва, 15 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Министерство электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта планирует направить в Россию более 1700 стажеров для обучения работе на будущей АЭС «Эд-Дабаа», сообщили в Росатоме.

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

По словам официального представителя министерства Аймана Хамза, это произойдет после подписания договора с российской Госкорпорацией «Росатом» о строительстве АЭС в Эд-Дабаа. «В случае подписания до конца 2016 года, первая партия стажеров будет направлена в апреле 2017 года», — сказал он.

«При выборе египетских кадров для работы на египетской АЭС мы будем учитывать прежде всего квалификацию», — подчеркнул Хамза.

Читайте также: РФ и Египет согласовали договор о возведении в стране первой АЭС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года в Каире между РФ и Египтом было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации первой в Египте атомной электростанции в окрестностях города Эд-Дабаа. Станция будет построена по российским технологиям, при этом РФ выделит Египту кредит в размере $25 млрд, что составит 85% средств на строительство объекта. Остальную часть затрат Египет возьмет на себя.