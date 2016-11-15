Москва, 15 ноября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Задержание главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева не затормозит принятие проекта федерального бюджета на 2017−2019 годы, но создаст определенные трудности и сложности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, такое мнение высказали в беседе с журналистами главы трех экономических комитетов Госдумы — по финрынку, по экономической политике и по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Шок

По мнению руководителя комитета по финрынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), этот арест не дает оснований пересматривать сделку по приватизации «Башнефти». «Я слышал, что все прошло в рамках закона. По крайне мере та информация, которая сейчас поступает, она говорит о том, что нет оснований для пересмотра сделки, а дальше видно будет», — отметил он.

«Само задержание меня шокировало», — признал Аксаков.

При этом парламентарий не стал комментировать тему об ответственности за взятку другой стороны, которая выступила ее инициатором. «Это надо вопросы Следственному комитету задавать, я допускаю, что это была разработка, согласованная с «Роснефтью», — сказал депутат. При этом выразил сомнение в том, что задержание Улюкаева могло быть провокацией. «Я думаю, что на таком уровне вряд ли провокация возможна», — отметил парламентарий.

Лишились основного докладчика

В свою очередь глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) сообщил, что к ведомству Улюкаева у его комитета много вопросов, в частности, по прогнозу социально-экономического развития на 2017−2019 годы. «Было очень много вопросов к министру, как формировался это прогноз, мы неоднократно критиковали его на заседании комитета, поэтому мы переживаем за то, что в связи с этой ситуацией работа министерства будет парализована, — все же люди, и мы понимаем, что сотрудники переживают за своего министра, и очень много вещей на него замыкалось», — отметил Жигарев.

С точки зрения бюджетного процесса «мы лишились основного докладчика от министерства экономики», констатировал он. При этом такая ситуация не затормозит принятие бюджета, считает Жигарев. «Это ничего не притормозит, но, очевидно, создаст определенные трудности и сложности», — подытожил депутат.

Бюджетный процесс сам по себе

С точки зрения главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»), ситуация никак не повлияет на бюджетный процесс и на экономическое прогнозирование. «Никак не может повлиять. Бюджетный процесс идет сам по себе. Какое отношение задержание Улюкаева по любому обвинению имеет к экономическому прогнозу? С моей точки зрения, никакого отношения», — сказал депутат.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан поздно вечером 14 ноября. По версии следствия, чиновник получил взятку в 2 млн долларов за выданную МЭР положительную оценку, благодаря которой компания «Роснефть» смогла приобрести пакет акций «Башнефти».

Первое чтение проекта федерального бюджета намечено на 18 ноября.