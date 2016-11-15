Самара, 15 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Ситуация с ВИЧ-инфекцией в Самарской области находится под контролем: на 1 ноября в регионе проживают почти 35 500 человек, инфицированных ВИЧ, пораженность вирусом составляет 1,1% населения, заявил глав врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Алексей Спирин, передаетт ИА REGNUM.

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Согласно статистике регионального управления Роспотребнадзора, Самарская область относится к числу субъектов РФ, наиболее пораженных ВИЧ — инфекцией. На 1 ноября 2015 года в крови более 60 тыс. жителей обнаружены антитела к ВИЧ. В конце 2015-го в регионе насчитывалось 1377,9 носителей ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения или 1,3%, что в 2,7 раза превышает общероссийский показатель — 0,49%.

14 ноября текущего года главный врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Алексей Спирин констатировал, что в регионе инфекция началась с Тольятти, одного из самых молодых городов России. И сегодня Тольятти и Жигулевск — наиболее пораженные города губернии. На сегодняшний день отмечается стабилизация ситуации с тенденцией к снижению первичной заболеваемости.

Ссылаясь на данные Роспотребнадзора РФ, главврач сообщает, что за истекший период 2016 года Самарская область опустилась на 13 место в РФ по первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией (в 2010 году — 3 место, в 2013-м — 9 место).

Антиретровирусную терапию получают 47,4% (лучший показатель в РФ). Охват тестированием на ВИЧ составил 18,7% населения, ожидаемый охват к концу года — не менее 21% (в 2015 году — 18% населения, в 2013 году — 16,5%). «Самарская область стала единственным субъектом в РФ, где при ежегодном увеличении тестирования граждан наблюдается отрицательный прирост заболеваемости ВИЧ-инфекцией», — отмечает Спирин.

В настоящее время на первый план вышел половой путь передачи вируса — 55%, хотя парентеральный путь введения наркотиков с немедицинской целью (проще говоря, наркомания) сохраняет свою актуальность, говорит он.

Как заявил Алексей Спирин, в Самаре 60% посетителей центра по борьбе со СПИД не являются ВИЧ-инфицированными, они приходят на обследование. С 1 января 2017 года расширится список анализов в рамках диспансеризации — тест на ВИЧ станет обязательным. Но ждать диспансеризации, чтобы узнать свой ВИЧ-статус нет необходимости. Прийти и сдать тест в центре, или в своей поликлинике можно и сегодня. Бесплатно и анонимно. Сдать кровь на ВИЧ можно и дополнительно при сдаче общего анализа крови, необходимо лишь направление врача на этот вид исследования.

«Сегодня у нас уже каждый пятый житель губернии прошел тестирование на ВИЧ. Это дает возможность взять инфекцию под контроль как можно раньше и начать эффективное лечение. Научно доказано, что вирус существует, он наносит реальный вред организму, подавляет иммунитет настолько, что тот теряет способность сопротивляться любым инфекциям. Причем от ВИЧ никто не застрахован. Поэтому наша задача — обследовать на ВИЧ всех жителей Самарской области, напомнив им о мерах предосторожности и способах защиты от вируса иммунодефицита человека» — подчеркнул глав врач самарского СПИД-центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 2,28 млрд рублей, выделенных регионам правительством РФ в 2016 году на закупки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, Самарской области, где эпидемия ВИЧ по критериям ВОЗ достигла высшей — генерализованной стадии, достанется 125 млн 633,2 тыс. рублей,

Согласно статистике регионального управления Роспотребнадзора, Самарская область относится к числу субъектов РФ, наиболее пораженных ВИЧ — инфекцией. На 1 ноября 2015 года в крови более 60 тыс. жителей обнаружены антитела к ВИЧ, из них свыше 18 тыс. умерли по различным причинам, в том числе от СПИДа — 2085 человек. За прошедшие годы в общей сложности ВИЧ-инфекцией заразилось 56 тыс. человек, 16 тыс. из них умерли.

Старший научный сотрудник Федерального центра по борьбе со СПИДом Роспотребнадзора Наталья Ладная констатирует, что в двух российских регионах — Самарской и Свердловской областях более 2% ВИЧ-инфицированных беременных. Это означает, что ВИЧ-инфекция прочно укоренилась среди населения и ее распространение почти не зависит от групп риска. Еще в 20 регионах РФ этот показатель достиг 1%.

«Эпидемия ВИЧ в Самарской области достигла высшей — генерализованной стадии, согласно критериям ВОЗ и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)», — отметила Ладная.