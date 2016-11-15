Москва, 15 ноября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует гражданам России, планирующим поездку в Германию в период с ноября 2016 года по март 2017 года, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве пояснили, что это связано с тем, что значительное число пребывающих на территорию Германии мигрантов и беженцев создает очень высокий риск возникновения и распространения инфекционных болезней. Этому способствуют состояние их здоровья, условия в местах массового проживания прибывших мигрантов и беженцев, проблемы с доступностью для них медицинской помощи, отказы самих мигрантов от профилактических прививок.

При этом инфекционные заболевания, возникающие среди мигрантов и беженцев, распространяются среди населения Германии и способствуют росту заболеваемости и активности циркуляции вирусов гриппа на территории Германии.

В связи с этим, чтобы российским гражданам не заболеть в период пребывания в этой стране, Роспотребнадзор предлагает сделать прививку от гриппа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории России уровень заболеваемости респираторными инфекциями остается низким. Превышение эпидпорога зарегистрировано в восьми городах,

Напомним, в этом году, по данным специалистов Всемирной организации здравоохранения, ожидается распространение «гонконгского гриппа». Напомним, прошлой зимой в России был очень тяжелый вирус гриппа, от которого умерли 663 человека.