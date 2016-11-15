Ярославль, 15 ноября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Ярославской области не ожидается роста платных медицинских услуг. Об этом депутатам региональной думы заявил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

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При обсуждении параметров бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 гг. в рамках комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению депутаты подняли тему роста доли платных услуг.

«Оценивая эффективность реформы здравоохранения, Контрольно-счетная палата сделала вывод, что в результате оптимизации медицинских учреждений их количество уменьшилось, а смертность на больничных койках выросла. Уровень доступности медуслуг снизился. Зато почти на четверть увеличилось количество платных услуг, оказываемых населению. При том бюджете, который сейчас подготовлен, будет происходить дальнейший рост платных услуг?» — поинтересовался лидер фракции КПРФ Александр Воробьев.

Руководитель регионального облздрава Руслан Саитгареев заверил, что «роста не планируется».

«Платные услуги — 10% от всей структуры дохода лечебно-профилактических учреждений. Но вообще они находятся в компетенции руководителей этих учреждений», — отметил директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев.

В свою очередь заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин обратил внимание на лукавость статистики и призвал относиться к результатам работы КСП критически.

«Счетная палата учитывает все платные услуги в регионе, в том числе и предоставляемые коммерческими медцентрами. А они плодятся, как грибы», — резюмировал Виктор Костин.