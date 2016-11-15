Москва, 15 ноября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 60-летием Максима Никулина, генерального директора и художественного руководителя Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре. Текст поздравительной телеграммы опубликован 15 ноября на сайте правительства РФ.

Moscowuniversityclub.ru Максим Никулин

Председатель правительства отметил профессионализм Максима Никулина и его любовь к своему делу, благодаря которой в цирке на Цветном бульваре царит особенная творческая атмосфера.

«Как и много лет назад, знаменитый Цирк на Цветном бульваре восхищает миллионы зрителей во всём мире, дарит взрослым и детям радость, хорошее настроение», — отметил Дмитрий Медведев.

Максим Никулин окончил факультет журналистики МГУ, работал в ряде изданий и на телевидении, был корреспондентом, ведущим. В 1997 году после смерти своего отца Юрия Никулина занял его место, возглавив Московский цирк на Цветном бульваре.