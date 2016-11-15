Москва, 15 ноября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Задержание главы Минэкономразвития Алексея Улюкаев по подозрению в получении взятки подрывает авторитет правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дверь тюремной камеры

«Очевидно, что это подрывает авторитет правительства», — заявил парламентарий. «Также это ускоряет отставку финансово-экономического блока правительства», — уверен Емельянов.

Задержание Улюкаева, считает депутат, должно повлечь изменение экономической политики России, она должна быть направлена на поддержку реального сектора экономики. «Переход происходит жестким образом», — отметил Емельянов.

Улюкаев был задержан 14 ноября в Москве. По версии следствия, Улюкаев получил взятку в размере двух миллионов долларов за выданную МЭР положительную оценку, благодаря которой ПАО «НК «Роснефть» смогло приобрести госпакет акций ПАО АНК «Башнефть».