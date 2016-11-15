Ярославль, 15 ноября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Комитет Ярославской областной думы по социальной, демографической политике и здравоохранению ограничил депутата Сергея Балабаева в праве задавать вопросы по поводу сокращения профильных бюджетных расходов в 2017 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Сергей Балабаев

На заседании комитета Балабаев придирчиво расспрашивал чиновников бюджетной сферы и социального блока о сокращении финансирования по ряду социально значимых программ. В частности, он интересовался, за счет чего достигнута экономия в 896 млн рублей по программе госгарантий в здравоохранении, в 806 млн по программе соцподдержки населения, требуя от директора департамента финансов Ярославской области Ильи Баланина конкретных цифр. Баланин отвечал, что сокращения расходов нет, а в бюджете не учтены поступления из федерального бюджета, так как он еще не принят. При этом конкретные статьи экономии чиновник называл крайне неохотно.

На помощь Баланину пришло руководство комитета и Ярославской областной думы. Председатель Лариса Ушакова предложила ограничить число вопросов от Балабаева тремя.

«Чего балаган устраивать — спросили, чего хотели, и все», — сказал заместитель председателя комитета Валентин Журавлев.

«У нас на думе можно два вопроса задавать — теперь и на комитете нельзя задавать вопросы? В чем проблема-то? Вы домой хотите? Идите», — предложил Сергей Балабаев руководству комитета.

Он потребовал провести поименное голосование по поводу ограничений.

«Поименное сразу, чтобы заявление прокурору области написать о препятствовании в осуществлении депутатской деятельности. Это моя работа, понимаете?», — возмущался Сергей Балабаев.

Но при шести воздержавшихся из 10 членов комитета предложение о поименном голосовании не прошло. С ограничением активности Сергея Балабаева коллеги согласились.

«Вы вообще не в русле федерального тренда движетесь. Надо будет поставить вопрос перед председателем вашей партии», — резюмировал Балабаев.