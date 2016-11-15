Калуга, 15 ноября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов призвал жителей города в срок заплатить имущественные налоги. Он напомнил, что времени не так много — до 1 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 ноября в городской Думе.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

«Не позднее 1 декабря 2016 года нам всем необходимо уплатить налоги за 2015 год, в противном случае на сумму задолженности будет начисляться пеня за каждый день просрочки и могут быть применены меры принудительного взыскания (ограничение выезда за границу, арест имущества и так далее). В этой связи, обращаюсь к собственникам имущества, земли, транспортных средств, которые до настоящего времени по каким-либо причинам не получили уведомление и квитанции на уплату налогов: вам необходимо срочно обратиться в свои территориальные налоговые органы», — сказал глава Калуги.

Налоговые инспекции проинформировали калужан, что распечатать налоговое уведомление и квитанции на уплату имущественных налогов, проверить корректность начислений и отражения сведений об имуществе, а также уплатить налоги можно самостоятельно, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Кроме того, налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц. Они пройдут 18, 19 ноября 2016 года во всех территориальных налоговых инспекциях России, в Калуге по адресу: переулок Воскресенский, 28, 18 ноября (пятница) с 09.00 до 20.00 час. и 19 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00 час.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы калужан по теме налогообложения. Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

Как подчеркнул Александр Иванов, вопрос работы налоговых органов и почтовых отделений Калуги по рассылке уведомлений об уплате имущественных налогов физическими лицами будет еще раз вынесен на заседание Городской Думы 23 ноября.