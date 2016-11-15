Якутск, 15 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Показывать, как надо работать над раздачей больших участков земли, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев намерен на примере Якутии. Об этом он заявил в ходе визита в республику, назвав регион чемпионом по количеству поданных заявок среди регионов ДФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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По данным на 8 ноября, в республике поступило 5276 заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование, в том числе через федеральную информационную систему — 5084, в бумажном виде — 192. По словам руководителя регионального МФЦ Таисии Батуевой, 29% обращений в октябре 2016 года связаны именно с вопросами получения «дальневосточных гектаров».

«Учитывая, что Якутия является чемпионом по количеству заявок, в первом квартале следующего года проведём здесь заседание Совета глав регионов Дальневосточного федерального округа, покажем на примере Якутии, как надо работать по «дальневосточному гектару», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред также пообещал, что федеральный закон о раздаче больших участков земли в ДФО поправят. Какие именно изменения будут внесены, он не пояснил, но предложил направлять касаемую раздачи гектаров статистику, а также инициативы и вопросы в правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия уже не раз предлагала поправить законодательный акт, регламентирующий раздачу больших участков земли на Дальнем Востоке. Часть поправок была принята, в том числе поэтапное вступление закона в силу. Тем не менее не услышанной осталась главная инициатива республики — полностью оградить её земли из-под раздачи всем желающим жителям России.

Напомним, жители и общественники Якутии уже год активно противятся распространению этого закона на территорию региона. За это время помимо нескольких митингов и пикетов также инициирован мораторий на раздачу гектаров республики и референдум — но эти меры не были одобрены депутатами регионального парламента.

Последняя попытка хотя бы отложить распространение закона на всю Россию датирована октябрём 2016 года. Тогда спикер регионального Госсобрания Александр Жирков аргументировал необходимость переноса сроков в том числе тем, что в Якутии большое количество кадастровых участков без определённых границ. Проблемой республики также является информационное неравенство: жители 234 населённых пунктов (более трети) могут обратиться за гектаром только в письменной форме, а потому находятся в заведомо проигрышном положении по срокам — если будут претендовать на один и тот же участок вместе с тем, кто подаёт заявку через сайт.