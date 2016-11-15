Севастополь, 15 ноября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Результаты ревизии сетей водоснабжения Севастополя показали, что 119 участков аварийных сетей общей протяженностью 193 км нуждаются в первоочередном ремонте. Стоимость работ оценивают в 5,1 млрд рублей. Об этом на аппаратном совещании 14 ноября заявил вице-губернатор Владимир Базаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

MichaelGaida Часть сети водоснабжения

«С учетом проектно-изыскательских работ ориентировочная стоимость ремонта составляет 5 миллиардов 100 миллионов рублей. Сегодня все эти объекты включены в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года, а также в программу развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015 — 2020 годы. Основная часть средств будет взята из бюджета города», — сказал Базаров.

В правительстве уверяют, что ремонт и обновление сетей водоснабжения города может сократить утечку воды на 20%, однако не сможет полностью решить проблемы водоснабжения Севастополя.

Власти намерены реализовать проект дополнительного пополнения городского водохранилища водой из реки Коккозка. Переброска реки запланирована ФЦП, уже определен проектировщик.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов выступил против данного проекта, и намерен добиваться остановки его финансирования.

На заседании 14 ноября врио губернатора Дмитрий Овсянников поручил проработать с министерством строительства и ЖКХ России возможность дополнительного финансирования ремонта водопроводов Севастополя за счёт ФЦП «не в угрозу проекту по Коккозке».