Москва, 15 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Главе МЭР Алексею Улюкаеву предъявлены серьезные обвинения, точку в этом деле должен поставить суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос журналистов.

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«Серьезные обвинения предъявлены», — заявил Володин, отметив, что «точку должен поставить суд».

«Перед законом все равны», — заявил спикер Госдумы.

Отвечая на вопрос, как задержание министра по обвинению во взятке скажется на авторитете правительства, Володин предложил подождать решения суда.

«Давайте подождем решения суда прежде чем выносить свои вердикты, мы живем в правовом государстве, идет следствие, вмешиваться в вопросы следствия недопустимо», — заявил спикер Госдумы.

Следственный комитет утверждает, что министр с угрозами вымогал взятку в $2 млн от представителей «Роснефти» за положительную оценку сделки по приобретению «Башнефти». К самому соглашению о покупке у следователей претензий и вопросов нет.

Врио главы МЭР назначен Алексей Ведев.