Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Ростовские следователи выясняют обстоятельства нападения льва на мужчину в зоопарке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 15 ноября.

Фото Валерий Матыцин zoopark-rostov.ru Лев

По имеющейся информации, ЧП произошло 12 ноября около 17:30. Рабочий подошел к вольеру с хищником «для того, чтобы рассмотреть льва». Но животное поддалось инстинкту и схватило слишком любопытного мужчину за ногу. Пострадавшему удалось вырваться из пасти льва и позвать на помощь.

Жертву питомца ростовского зоопарка пришлось госпитализировать в городскую больницу №1 им. Н.А. Семашко. Как выяснилось, у мужчины укушенные раны правой голени и стопы, открытый перелом костей.

Детали инцидента будут установлены в рамках доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что подобный инцидент произошел в этом году в зоопарке Барнаула «Лесная сказка». Две школьниц пробрались в зоопарк после его закрытия, чтобы сделать эффектное фото с хищниками. Так, одна из девочек-подростков перелезла через ограждение у клетки с тигром. Но вместо улыбки животное схватило девочку за ноги. Алтайская прокуратура вынесла директору зоопарка представление об устранении нарушений законодательства о безопасности. В частности, высота ограждения зоопарка не соответствовала нормам, так же отсутствовала система внутренней связи и оповещения для принятия срочных мер при ликвидации той или иной опасности, инструктаж штатных сотрудников, работающих в ночное время, проведён не был.