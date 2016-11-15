Из глубины 41-го: в Ростовской области найден сигнальный колокол из гильзы
Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2016, 10:51 — ИА Регнум.
Каждый полевой выход активистов-поисковиков Ростовской области в районы, где проходили кровопролитные сражения в годы Великой Отечественной войны, — это десятки находок, возвращение из небытия солдат. Отряд «Миус-фронт» тщательно изучает укреплённый в военные 40-е оборонительный рубеж вермахта на западном берегу реки Миус. Как сообщили ИА REGNUM 15 ноября активисты объединения, на полях сражений был найден сигнальный колокол.
Колокол, найденный на позициях артиллеристов, сделан из гильзы. Он висел чуть в стороне от капониров. Именно его сигналы определяли жизнь подразделения.
Ещё одна находка поисковиков, которая станет экспонатом будущего музея Великой Отечественной войны, — пулемёт «Максим». Его нашли на поле боя, где курсанты-моряки остановили прорыв частей СС. Поисковики продолжат поиск захоронения курсантов-пулемётчиков.
Не один год в районе Миус-фронта объединение с одноименным названием постоянно ведет поисковые работы. И, несмотря на множество найденных военных реликвий, продолжает хранить свои тайны. Исследуемый ими район — место ожесточенных боёв, в которых погибло более 800 тыс. советских солдат.
«Можно представить себе плотность огня, глядя на пробитые осколками и прострелянные пулями личные вещи бойцов. Даже гильзы от противотанкового орудия посечены, словно решето. Шансы выжить в боях на Миус-фронте в августе 43-го были равны нулю», — отмечают активисты.
Напомним, что летом поисковики «Миус-фронта» подняли из небытия останки «рыцарей» Великой Отечественной войны — бойцов штурмовой инженерно-сапёрной бригады. Их имена пытаются установить специалисты. Стоит отметить, что за 20 лет работы поисковики нашли 20 солдат ШИСБра. Раненых или убитых бойцов забирали с собой боевые товарищи.
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В Ростовской области отряд «Поиск» нашел останки более 20 советских солдат
Зимой этого года поисковики вернули из небытия героев-летчиков ДБ-3Ф. Известно, что бомбардировщик входил в состав 81-го дальнебомбардировочного авиаполка. С аэродрома, располагавшегося в Новочеркасске, на боевое задание авиаторы отправились 17 октября 1941 года, но попали под огонь зенитной артиллерии, бомбардировщик загорелся. Имена членов экипажа, считавшихся пропавшими без вести, установлены.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, поисковые находки станут экспонатами военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». К разработке проектной и рабочей документации по объекту летом приступили специалисты ПАО «Южтрубопроводстройпроект». Госконтракт почти на 15 млн рублей компания заключила с министерством строительства, архитектуры и территориального развития региона. Ранее министерство культуры Ростовской области сорвало строительства музея Великой Отечественной войны.
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