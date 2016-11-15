Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2016, 10:51 — ИА Регнум.

Каждый полевой выход активистов-поисковиков Ростовской области в районы, где проходили кровопролитные сражения в годы Великой Отечественной войны, — это десятки находок, возвращение из небытия солдат. Отряд «Миус-фронт» тщательно изучает укреплённый в военные 40-е оборонительный рубеж вермахта на западном берегу реки Миус. Как сообщили ИА REGNUM 15 ноября активисты объединения, на полях сражений был найден сигнальный колокол.

Vk.com/mius_front Находки поисковиков

Колокол, найденный на позициях артиллеристов, сделан из гильзы. Он висел чуть в стороне от капониров. Именно его сигналы определяли жизнь подразделения.

Ещё одна находка поисковиков, которая станет экспонатом будущего музея Великой Отечественной войны, — пулемёт «Максим». Его нашли на поле боя, где курсанты-моряки остановили прорыв частей СС. Поисковики продолжат поиск захоронения курсантов-пулемётчиков.

Не один год в районе Миус-фронта объединение с одноименным названием постоянно ведет поисковые работы. И, несмотря на множество найденных военных реликвий, продолжает хранить свои тайны. Исследуемый ими район — место ожесточенных боёв, в которых погибло более 800 тыс. советских солдат.

«Можно представить себе плотность огня, глядя на пробитые осколками и прострелянные пулями личные вещи бойцов. Даже гильзы от противотанкового орудия посечены, словно решето. Шансы выжить в боях на Миус-фронте в августе 43-го были равны нулю», — отмечают активисты.

Напомним, что летом поисковики «Миус-фронта» подняли из небытия останки «рыцарей» Великой Отечественной войны — бойцов штурмовой инженерно-сапёрной бригады. Их имена пытаются установить специалисты. Стоит отметить, что за 20 лет работы поисковики нашли 20 солдат ШИСБра. Раненых или убитых бойцов забирали с собой боевые товарищи.

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В Ростовской области отряд «Поиск» нашел останки более 20 советских солдат

Зимой этого года поисковики вернули из небытия героев-летчиков ДБ-3Ф. Известно, что бомбардировщик входил в состав 81-го дальнебомбардировочного авиаполка. С аэродрома, располагавшегося в Новочеркасске, на боевое задание авиаторы отправились 17 октября 1941 года, но попали под огонь зенитной артиллерии, бомбардировщик загорелся. Имена членов экипажа, считавшихся пропавшими без вести, установлены.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, поисковые находки станут экспонатами военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». К разработке проектной и рабочей документации по объекту летом приступили специалисты ПАО «Южтрубопроводстройпроект». Госконтракт почти на 15 млн рублей компания заключила с министерством строительства, архитектуры и территориального развития региона. Ранее министерство культуры Ростовской области сорвало строительства музея Великой Отечественной войны.

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