Башкирия, 30 июня, 2014, 16:07 — ИА Регнум. В Кармаскалинском районе Башкирии впервые прошел фольклорный праздник сенокоса, популяризирующий сенокосные традиции народов, традиционно проживающих в Башкирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Министерстве культуры республики.

Главная цель праздника - возрождение традиций сенокоса башкирского, русского, татарского, чувашского, мордовского народов, представители которых издавна живут на территории многонационального района и передача трудовых навыков подрастающему поколению

"В Кармаскалинском районе был дан хороший, позитивный старт традиции фольклорного праздника, - отметили в министерстве. - Надеемся, что праздник сенокоса станет брендовым мероприятием Башкирии в области событийного туризма".

Мероприятие состоялось на поляне близ деревни Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района. В конкурсе на лучшего косаря соревновались 16 человек, среди них три женщины. На поляне также проводились мастер-классы по плетению венков, изготовлению традиционных кукол-оберегов, лечению травами. Фольклорные коллективы района - башкирский, русский, татарский, чувашский, мордовский - представили обряды, связанные с началом сенокоса, презентовали блюда национальной кухни.

Главный приз - трактор "МТЗ-82 Беларусь" - получил Савалеевский сельсовет, на чьей поляне было организовано мероприятие.