Ереван, 15 ноября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Законы в Армении зачастую трактуются своеобразно. Один из подобных примеров — ситуация вокруг ресторанного комплекса «Старый Эриван» и его владельца Манвела Тер-Аракеляна. Согласно публикациям в СМИ и внутренней информации «Старого Эривана», здание в одном из элитных районов Еревана собираются незаконно выставить на аукцион.

Спутник Армения Северный проспект, Ереван

О ситуации, в которой оказался предприниматель Манвел Тер-Аракелян, и о проблемах, возникших у него с «Юнибанком» много раз писалось в местной прессе. Конфликт с дальнейшим судебным разбирательством между Манвелом Тер-Аракеляном и «Юнибанком», в частности, председателем правления банка Варданом Атаяном начался в 2008 году после того, как предприниматель попытался расторгнуть сделку с «Юнибанком» и перевести свой капитал на более выгодных условиях в другой банк. Однако отпускать «добром» многомиллионного вкладчика банк отказался. Со счетов Тер-Аракеляна были изъяты средства, а сам бизнесмен был объявлен банком неплательщиком и его имя занесено в «черный список». Тер-Аракелян был уверен, что отстоит свою позицию в судах, только за 2015 год в процессах по разным искам судьи отклонили около 97 ходатайств адвокатов бизнесмена, не удовлетворив ни одного.

Несмотря на ряд экспертных заключений, в том числе заведующего кафедрой уголовного права ЕГУ профессора А. Габузяна, однозначно признавших правоту владельца «Старого Эривана» в этом конфликте, последнему не удалось в судебном порядке отстоять свою позицию. Манвел Тер-Аракелян заявлял прессе, что за всем происходящем с ним стоят начальник охраны президента РА, многолетний друг бизнесмена, генерал Вачик Казарян и бывший руководитель Комитета по госдоходам Ованес Овсепян, «которые являются серыми кардиналами режима». По утверждению владельца «Старого Эривана», они желают любой ценой завладеть принадлежащим ему 8-этажным зданием в центре армянской столицы.

В феврале 2016 года принадлежащая Тер-Аракеляну недвижимость, по адресу Ереван, Северный проспект, 2 была выставлена судебными исполнителями на аукцион. Это было сделано, как утверждает адвокат холдинга, без уведомления собственника, что противоречит законодательству. Позже Служба принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) приостановила аукцион и решила поставить в известность о нем владельца. В этой связи он был объявлен в розыск.

В последние дни появилась информация, что судебные исполнители опять же без уведомления Тер-Аракеляна все-таки намерены выставить вышеуказанную собственность на аукцион.

По утверждению адвоката холдинга «Старый Эриван» Давида Даниеляна, в СПИСА скопилось множество похожих производств — когда владелец имущества в розыске и нет возможности вручить ему уведомление об аукционе. Во всех этих случаях судебные исполнители отказываются проводить аукцион, ссылаясь на закон, и дела приостанавливаются. Иногда — на долгие годы. Только в производстве адвоката не менее десятка подобных дел, и ему не удается убедить сотрудников СПИСА провести аукцион. Последние утверждают, что закон не ограничивает сроками, и пока владелец имущества не объявится — аукциона не будет. Речь идет о нормах закона «О публичных торгах» (статьи 35.1, часть 3) и закона «О принудительном исполнении судебных актов» (статья 29, часть 3). В них говорится об обязательном уведомлении перед началом аукциона кредитора и должника. Адвокат заявляет, что никаких изменений на сей счет в законодательстве не произошло.

В холдинге «Старый Эриван» нам сообщили, что юристы компании рассматривают возможность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека по поводу действий принудительных исполнителей Минюста Армении, нарушающих пункт 6 Конвенции по правам человека. Они уверены, что ЕСПЧ не оставит такой иск без рассмотрения, а вердикт, скорее всего, обернется в ущерб бюджету республики.