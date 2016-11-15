Калуга, 15 ноября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. 94 населенных пункта в трех муниципальных районах Калужской области (Дзержинский, Бабынинский, Боровский), пострадавших от разгула стихии, по состоянию на 15 ноября находятся в зоне отключения от энергоснабжения. Без света остаются 2914 домов, где проживают 6516 человек, в том числе, 1080 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 ноября в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Аварийно-восстановительные работы

По данным ведомства, в регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы силами 179 бригад. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 934 человека и 287 единиц техники.

Накануне, в ходе рабочей поездки в Дзержинский район, пострадавший от неблагоприятных погодных условий, губернатор области Анатолий Артамонов проверил ход аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач. Он также посетил поселок Пятовский и совхоз им. Ленина.

Глава региона встретился с жителями и представителями органов местного самоуправления. В частности, в разговоре с директором школы совхоза им. Ленина Ольгой Красновой он обсудил возможности работы детских учреждений поселка в условиях подключения социальных объектов к резервным схемам электропитания.

В Кондровском РЭС ПО «Калужские электрические сети» состоялось совещание с энергетиками. Отмечалось, что усилена расчистка поваленных деревьев, идет замена опор линий электропередач. С целью скорейшей ликвидации технологических нарушений в районе работают 16 ремонтных бригад, оснащенных необходимыми материалами и оборудованием. В тоже время критику Анатолия Артамонова вызвала недостаточная согласованность их действий с органами местной власти.

«Необходимо немедленно устранить простои в работе, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение для всех потребителей», — подчеркнул калужский губернатор.