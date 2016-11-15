Москва, 15 ноября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин получал от сотрудников правоохранительных органов всю информацию с начала оперативной разработки главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, задержанного 14 ноября по подозрению в получении крупной взятки. Об этом, как передает НТВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимиру Путину было доложено собственно в момент начала оперативной разработки, то есть он получал всю информацию», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в Москве 14 ноября 2016 г.

По версии следствия, чиновник получил взятку в размере $2 млн за выданную его ведомством положительную оценку, благодаря которой ПАО «НК «Роснефть» смогло приобрести государственный пакет акций ПАО АНК «Башнефть».

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