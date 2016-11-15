Калининград, 15 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В Калининградской области на границе с Литвой задержано 2 тонны тёмного пива производства «Волжская пивоварня», прибывшей из Ульяновской области. Как сообщили сегодня, 15 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калининградской областной таможни, алкогольная продукция транспортировалась без документов.

Koblt.customs.ru Изъятое калининградскими таможенниками пиво

Во время проверки полуприцепа выяснилось, что пенного напитка в разы больше, чем указано в товаросопроводительных документах. В частности, по документам вес груза составлял всего 218 кг, в действительности же оказался тяжелее на 2133 кг.

«Лишний» товар задержан и помещен в камеру вещественных доказательств. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ («Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений об объёме товаров»).

ИА REGNUM уточняет, что неделей ранее подобное правонарушение было зафиксировано при проверки фуры с водкой «Пять озёр», поступившей из Москвы.

Таможенники, просканировав крупногабаритный груз в закрытой фуре, установили, что в полуприцепе находится на 400 литров водки больше, чем указано в товаросопроводительных документах.