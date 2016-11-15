Москва, 15 ноября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. На рынке нефти продолжаются тщетные поиски поводов для роста, которых по-прежнему нет, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас. Начало новой недели ознаменовалось для рынка энергоносителей падением Brent к новым трехмесячным минимумам в районе 43,50.

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«После того, как американцы выбрали Трампа, рынки принялись за переоценку перспектив рынка «черного золота», и не находят поводов для оптимизма. С учетом того, что республиканец обещал снять все запреты на добычу нефти в стране, а также игнорирует проблемы с экологией, реализация таких планов грозит мощным притоком сланцевой нефти на мировой рынок, который и без того перенасыщен.

Еще один негативный фактор для рынка углеводородов, сопровождающий приход Трампа к власти, заключается в том, что в силу неожиданной победы непредсказуемого республиканца, ОПЕК в конце месяца может не решиться на принятие конкретных мер и выбрать выжидательную позицию, чтобы понаблюдать за действиями нового президента США в отношении энергетического сектора», — пояснил Салас.

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«В ближайшие два дня внимание котировок Brent будет традиционно приковано к статистике по запасам в Штатах. В связи фактором сезонности — многие НПЗ закрыты на техническое обслуживание — не исключено, что снова можно будет увидеть рост объемов по данным и Американского института нефти, и Минэнерго. В этом случае цена протестирует зону 43,50 и нацелится на 43», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 15 ноября, мировые цены на нефть вернулись к росту, после снижения в предыдущие торговые сессии, на фоне прогноза министерства энергетики США об уменьшении объемов добычи сланцевой нефти в стране в декабре. По состоянию на 09:18 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 1,69% — до $45,19 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 1,89%, до $44,16.