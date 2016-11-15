Москва, 15 ноября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Позиции российской валюты выглядят все более шаткими после выборов в США, хотя рубль чувствует себя более уверенно, нежели его «коллеги» по развивающимся рынкам, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Рубль находится в незавидном положении. С одной стороны — падающая нефть на угасающих надеждах на ОПЕК, а с другой — растущий по всему спектру рынка форекс доллар, который продолжает черпать силы из ожиданий «позитивной новизны» после победы Трампа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Сегодня, 15 ноября, в России стартует налоговый период, который на этой неделе вряд ли окажет существенную поддержку рублю. Во-первых, велика вероятность дальнейших продаж Brent из-за потенциального роста запасов энергоносителей в Штатах. Во-вторых, USD может продолжить восхождение, особенно если глава ФРС Йеллен, которая выступит 17 ноября, укрепит надежды рынка на повышение ставки в декабре», — пояснил Ковалев.

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«В случае успешного тестирования области 66,50 рубля доллар нацелится на уровень 67 рублей, от которого цена оттолкнулась в конце июля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 15 ноября Центробанк РФ повысил курс доллара и понизил — евро. Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 64,24 копейки и составил 65,8591 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 7,65 копейки — до 71,0488 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась до 44,47 доллара за баррель.