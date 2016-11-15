Калуга, 15 ноября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В Калужской области на заседании регионального правительства утвержден график проверок внутридомового, внутриквартирного газового оборудования, а также дымоходов и вентиляционных каналов домовладений. В первую очередь проверки пройдут в неблагополучных семьях, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газовое оборудование

Проверки состояния газового оборудования в двух тысячах «нехороших» квартир пройдут до 20 ноября. Прежде всего экстренные проверки ждут квартиры, в которых проживают неблагополучные семьи, социально-опасные граждане и лица, состоящие на психиатрическом учете.

Одновременно областным правительством подготовлены предложения по совершенствованию федеральной нормативно-правовой базы в сфере регулирования вопросов безопасности использования и содержания газового оборудования. В ближайшее время они будут внесены на рассмотрение Государственной думы РФ.

По информации городской управы Калуги, в областном центре проверки начнут с тех квартир, которые, по сведениям полиции, находятся в социально опасном положении. Это 628 жилых домов и 201 неблагополучная семья. Для поквартирного обхода созданы шесть бригад, включающих в себя сотрудников полиции, представителей газовой службы и управления по работе с населением на территориях городской управы.

На сегодняшний день в Калуге насчитывается 3747 домов, подключенных к системе газоснабжения. В ходе проверок вентиляционных каналов, осуществленных в 2703 домах, было обнаружено 48 зданий, имеющих серьезные замечания. Речь идет только о той части газового хозяйства, которое можно осмотреть, не проникая в квартиры граждан. Доступ к газовому оборудованию, установленному в квартирах, нередко бывает день затруднен, так как пользователи газового оборудования не всегда впускают инспекторов в свои дома, опасаясь мошенников. В настоящее время только 30% жителей областного центра заключили договора на обслуживание с газоснабжающими организациями.

Как сообщало ИА REGNUM , 6 ноября 2016 года в городе Иваново в двухэтажном жилом доме на улице Минской произошел взрыв, погибли шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Еще шесть человек оказались в больнице. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. По основной версии, эпицентром взрыва стала квартира на первом этаже, в которой были обнаружены газовый котел с повреждениями и следы термического воздействия на полу», — говорится в сообщении Следственного управления СКР по Ивановской области.

Читайте подробнее: Взрыв в Иванове: у газового котла был выработан ресурсРанее, 23 октября, из-за взрыва бытового газа в Рязани пострадали десять человек, среди которых один ребенок.