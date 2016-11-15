Красноярск, 15 ноября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Редким природным явлением можно полюбоваться в красноярском заповеднике «Столбы».

Zapovednik-stolby.ru После выпадения снега птицы в красноярском заповеднике «Столбы» стали практически ручными

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заповедника, в этом году снег выпал неожиданно рано. При этом весь сентябрь стояла очень теплая погода. Первые заморозки наступили 24 сентября. До первого снега, выпавшего уже 30 сентября, температура в заповеднике опускалась ниже нуля всего пять раз. Первый снег в горно-таежном поясе заповедника пролежал три дня. 8 октября вновь пошел снег.

«В связи с резкой переменой погоды и неожиданным снегопадом многие растения не успели не только сбросить листву, но и полностью приобрести осеннюю окраску. В заповеднике до сих пор можно увидеть волчье лыко и малину с замерзшими, но частично зелеными листьями. Это фенологическое явление не характерно для нашей природы. Обычно сначала полностью опадают листья у березы, и лишь спустя некоторое время устанавливается постоянный снежный покров. В текущем году листопад у березы проходил на фоне сугробов, а постоянный снежный покров установился 11 ноября, и сейчас его глубина на кордоне Нарым достигает 30 см», — объясняют специалисты заповедника.

Осина и черемуха успели полностью сбросить листву к 30 сентября. Береза, лиственница и все кустарники сбросили к этому времени листву частично. Так как снег был не столь обилен, растения не сломались под его тяжестью.

Такая осень — редкое и красивое явление, отметили в заповеднике, добавив, что после выпадения снега стали практически ручными птицы. Они с удовольствием клюют семечки.

Добавим, этой осенью подобное природное явление наблюдается не только в Красноярском крае. Например, в Новосибирской области снег также выпал, когда листва на деревьях только начинала желтеть. По словам специалистов, растения не успели подготовиться к зиме.

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