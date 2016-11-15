Севастополь, 15 ноября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Роспотребназдор запретил ввоз на территорию РФ 49 тонн мандаринов, доставленных из Турции паромом «Варяг». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Couleur Мандарины. Цитрусовые

«В ходе проведения санитарно-карантинного контроля установлено, что пищевая продукция — мандарины свежие, производитель — Турция, не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и требованиям ГОСТа», — сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о 49 тоннах мандаринов, доставленных в морской пункт пропуска через государственную границу РФ «Севастополь» паромом «Варяг» 4 ноября. Груз цитрусовых доставлен из Турции в объеме 700 тонн (грейпфруты, мандарины, лимоны, апельсины).

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие цитрусовые вызвали обвал цен на 40−50% на севастопольских рынках.

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Паромное сообщение между Севастополем и турецким портом Зонгулдак было восстановлено в конце октября. Торговые отношения с Турцией были прерваны в ноябре прошлого года после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, который был сбит турецким F-16.