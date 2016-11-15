Екатеринбург, 15 ноября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. На Урале пришедшие аномальные морозы начались с катаклизмов. Жители Екатеринбурга жалуются на перебои с электричеством, водой и отоплением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

anneileino Мороз

Морозы пришли на Урал вечером 13 ноября. Местами столбик термометра опустился ниже минус 20 градусов. Сегодня, 15 ноября, морозы ещё более укрепились — температура воздуха ушла за отметку минус 30 градусов.

В начальных классах школ уже отменяют занятия. А тем временем граждане сообщают об отсутствии в квартирах электричества, воды и отопления. В Тюмени 14 ноября порядка 15 жилых домов оставались без отопления. Тепло дали лишь после обеда. А в Екатеринбурге большая часть жилого района Уралмаш осталась без электричества. По данным энергетиков, под отключение попал участок в пределах улиц Машиностроителей и Бакинских Комиссаров, а также проспекта Космонавтов. Утром вырубились четыре подстанции. Идёт устранение аварии.

При этом некоторые граждане сообщают об отсутствии центрального отопления. Ситуация усугубляется тем, что многие жильцы пользуются электрическими нагревательными приборами, и без «напруги» пережить холода им гораздо сложнее.

Синоптики обещают, что аномальные для ноября морозы продержатся на Урале до конца недели. Затем возможно потепление — до минус 10 градусов.