Москва, 15 ноября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 ноября завершились в небольшом плюсе. На европейской сессии цена на нефть сорта Brent снижалась с $43,55. На американской сессии нисходящая динамика сменилась на восходящую. Это было вызвано снижением доходности на американские облигации и коррекцией по доллару. Котировки восстановились до 44,95 .

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В Азии рост цен на нефть продолжился. За баррель Brent дают $45,24 (+1,2%). До саммита ОПЕК осталось всего две недели. Соглашение стран — членов ОПЕК по сокращению добычи нефти находится на финальной степени согласования. Пока не могут договориться о сокращении добычи нефти Саудовская Аравия, Иран и Ирак. Документ должен быть согласован к 30 ноября.

Отскок цен на 3,8% от минимума $43,55 наталкивает на мысль, что сегодня, 15 ноября, их рост продолжится до $46,90 (технический уровень). Для этого нужно только быстро проскочить уровень $45,50. Если доходность на американские облигации продолжит расти, то на фоне укрепления доллара нефтяные котировки снова рухнут. Их от падения могут спасти положительные новости по сокращению добычи нефти.