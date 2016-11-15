Якутск, 15 ноября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Предложение якутских парламентариев о приоритетном финансировании дальневосточных регионов нашло практическую реализацию. Внесённый в Госдуму парламентом Якутии законопроект учтён в постановлении Правительства РФ, и теперь в госпрограммах будут в обязательном порядке формироваться разделы по опережающему развитию Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 года.

Фото пресс-службы Госсобрания Якутии

Предложение о выделении в каждой государственной программе Российской Федерации подпрограммы или отдельного раздела для первоочередного финансирования мероприятий на Дальнем Востоке парламент Якутии пятого созыва под председательством Александра Жиркова озвучивал с октября 2014 года.

В своё время Ил Тумэном Якутии в Госдуму был внесён проект федерального закона «О внесении изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» в части выделения подпрограмм и отдельных разделов в государственных программах Российской Федерации. Теперь предложение якутских парламентариев об особом финансировании дальневосточных регионов нашло практическую реализацию.

Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2016 года № 1137 в государственных программах и федеральных целевых программах будут в обязательном порядке формироваться разделы по опережающему развитию Дальнего Востока, а также устанавливаться целевые показатели для оценки эффективности реализации запланированных мер в Дальневосточном федеральном округе. Документ разработан Минвостокразвития России.

Напомним, порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация, утверждён постановлением Правительства от 26 июня 1995 года №594. Новым постановлением в этот порядок внесены изменения.

Внесёнными изменениями предусматриваются обязательная подготовка предложений о разработке разделов по опережающему развитию Дальнего Востока при разработке проекта концепции федеральной целевой программы; формирование в федеральной целевой программе раздела по опережающему развитию Дальнего Востока и требований к его содержанию; ежеквартальное и ежегодное представление в Минвостокразвития России докладов о ходе работ по федеральным целевым программам в части разделов по опережающему развитию Дальнего Востока); а также участие Минвостокразвития в подготовке ежеквартального (годового) доклада о ходе реализации федеральных целевых программ, который Минэкономразвития представляет в Правительство России.

Внесены также изменения в порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, утверждённый постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010 года № 588. В частности, установлено, что в приоритетах и целях госпрограммы должны быть отражены вопросы, связанные с опережающим развитием Дальнего Востока. Также должна быть сформирована сводная информация по этому направлению.

В подпрограммах госпрограмм должны быть сформированы разделы по опережающему развитию Дальнего Востока, содержащие информацию о целях, задачах и мероприятиях, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа за счёт бюджетных и внебюджетных источников, а также целевые показатели (индикаторы), позволяющие оценить эффективность реализации государственной программы в этом регионе.

Кроме того, внесёнными изменениями предусматриваются утверждение Минвостокразвития по согласованию с Минфином и Минэкономразвития России структуры раздела по опережающему развитию Дальнего Востока в подпрограммах государственных программ и структуры сводной информации; согласование с Минвостокразвития России проектов госпрограмм и вносимых изменений в госпрограммы. Установлено, что годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы должен содержать аналитический отчёт о ходе её реализации в Дальневосточном федеральном округе, в том числе по субъектам Федерации, входящим в его состав. Такой годовой отчёт должен представляться в Минвостокразвития.

Определены полномочия Минвостокразвития по участию в формировании раздела сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм в отношении результатов опережающего развития Дальнего Востока. Этот раздел должен содержать сведения о достижении целевых индикаторов и показателей, характеризующих динамику развития Дальневосточного федерального округа, а также информацию о ходе реализации основных мероприятий и федеральных целевых программ госпрограмм на территории Дальневосточного федерального округа, включая оценку эффективности их реализации.

Внесённые изменения вступают в силу с 1 января 2017 года, за исключением положений, регулирующих вопросы формирования годовых отчётов, которые вступают в силу с 1 января 2018 года. Принятые решения позволят сформировать в государственных программах и федеральных целевых программах разделы по опережающему развитию Дальнего Востока, установить целевые показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации запланированных мер в Дальневосточном федеральном округе, будут способствовать ускоренному социально-экономическому развитию региона.