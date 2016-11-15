Новотроицк, Оренбургская область, 15 ноября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области 14 ноября произошел пожар в пятиэтажном доме. Из-за возгорания в многоэтажке возникло сильное задымление. Плотная завеса дыма создавала реальную угрозу жизни людям, живущим на верхних этажах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области В Новотроицке из-за пожара в пятиэтажном доме выгорела часть квартиры на третьем этаже. Спасено 11 человек. Двое погибло

Очаг пожара обнаружен на третьем этаже здания. Во время тушения группа газодымозащитной службы спасала жильцов. Часть людей смогли покинуть свои квартиры только с помощью автолестницы через оконный проем.

После ликвидации открытого горения пожарные продолжило проверку помещений верхних этажей путем вскрытия дверей комнат с целью обнаружения людей. В коридоре пятого этажа обнаружили женщину, которую при помощи спасательного устройства вывели из задымлённого подъезда и передали медикам. В ванной комнате в квартире на пятом этаже обнаружены ещё две женщины. Их также передали сотрудникам скорой помощи, врачи констатировали смерть.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Виновный устанавливается. К ликвидации последствий пожара привлекалось 18 человек, четыре единицы техники.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, в период с 7 по 13 ноября 2016 года на территории региона зарегистрированы 35 пожаров, на которых погибло три человека.

Основными причинами пожаров явились поджог, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем (в том числе неосторожность при курении), неисправность систем и механизмов транспортного средства.