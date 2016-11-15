В Оренбуржье из-за пожара в многоэтажке погибли 2 человека
Новотроицк, Оренбургская область, 15 ноября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области 14 ноября произошел пожар в пятиэтажном доме. Из-за возгорания в многоэтажке возникло сильное задымление. Плотная завеса дыма создавала реальную угрозу жизни людям, живущим на верхних этажах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Очаг пожара обнаружен на третьем этаже здания. Во время тушения группа газодымозащитной службы спасала жильцов. Часть людей смогли покинуть свои квартиры только с помощью автолестницы через оконный проем.
После ликвидации открытого горения пожарные продолжило проверку помещений верхних этажей путем вскрытия дверей комнат с целью обнаружения людей. В коридоре пятого этажа обнаружили женщину, которую при помощи спасательного устройства вывели из задымлённого подъезда и передали медикам. В ванной комнате в квартире на пятом этаже обнаружены ещё две женщины. Их также передали сотрудникам скорой помощи, врачи констатировали смерть.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Виновный устанавливается. К ликвидации последствий пожара привлекалось 18 человек, четыре единицы техники.
По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, в период с 7 по 13 ноября 2016 года на территории региона зарегистрированы 35 пожаров, на которых погибло три человека.
Основными причинами пожаров явились поджог, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем (в том числе неосторожность при курении), неисправность систем и механизмов транспортного средства.