Вашингтон, 15 ноября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. В США количество преступлений на почве ненависти к мусульманам в 2015 году достигло максимума, начиная с 11 сентября 2001 года, когда была осуществлена террористическая атака в Нью-Йорке, согласно статистике ФБР США, сообщает 15 ноября Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахид

В прошлом году было зафиксировано 257 сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении мусульман, что показывает увеличение количества данных преступлений на 67% в сравнении с годом ранее, когда было зарегистрировано 154 подобных преступления.

Согласно отчету ФБР, большинство преступлений на почве ненависти были вызваны расовой или этнической нетерпимостью. Из 4 тыс. 216, пострадавших в результате преступлений на почве расовой или этнической неприязни, 52% были афроамериканцами, 18,7% принадлежали к европеоидной расе, 9,3% были выходцами из Испании или Латинской Америки.

Напомним, в целом, общее количество всех преступлении на почве ненависти увеличилось с 5 тыс. 479 в 2014 году до 5 тыс. 850 в 2015.