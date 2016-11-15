Новосибирск, 15 ноября, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Двух сопредседателей регионального штаба Общероссийского народного фронта переизбрали в Новосибирской области, сообщили ИА REGNUM в реготделении. Ими стали председатель общественной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей» Сергей Дорофеев и председатель областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Соколов. Они были назначены взамен подавшего в отставку по состоянию здоровья Николая Фомичева и отказавшегося от должности Петра Торгашева.

Onf.ru Николай Фомичев и Петр Торгашев ушли с постов сопредседателей новосибирского регионального штаба ОНФ

Всего в рамках отчетно-выборной конференции 12 ноября в состав регионального штаба ОНФ были избраны девять новых членов, в том числе — руководитель некоммерческого «Потребительского общества взаимного страхования ответственности застройщиков» Лариса Гильмутдинова, депутат Законодательного собрания Евгений Подгорный и депутаты Госдумы Сергей Дорофеев и Ирина Мануйлова.Члены регионального штаба, эксперты и активисты Народного фронта, представители органов власти и СМИ на мероприятии также обсудили наиболее актуальные вопросы, над которыми общественники работали в текущем году (по майским указам президента России) — в сферах здравоохранение, образование, ЖКХ, «общество и власть» и т. д.

Одной из инициатив рабочей группы Фронта «Качество повседневной жизни» стало обеспечение жесткого контроля за своевременностью и качеством выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Читайте также: «Мы в области строили-строили, а капитально никогда не ремонтировали»

«Мы настаиваем, в частности, на передаче функции технического заказчика на право объявления конкурсов от органов местного самоуправления региональному оператору в части способа накопления средств на капитальный ремонт в общем котле», — подчеркнул на конференции руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Сергей Аверьяскин.

Активисты региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» выступили за разработку региональной программы, предусматривающей жесткий контроль в сфере строительства многоквартирных домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилья.

Читайте также: В Новосибирске суд отменил снос незаконно построенного трехэтажного дома

«Эта проблема актуальна не только для Новосибирской области. Мы настаиваем на уточнении критериев подготовки кадастровых паспортов на жилые дома, на организации работы по осуществлению проверки использования земельных участков на начальных стадиях строительства и введении практики заключения мировых соглашений для устранения нарушений при строительстве жилых домов в рамках судебных процессов по признанию жилых домов самовольными постройками», — отметила во время выступления руководитель региональной рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» Татьяна Глазунова.

Итогом конференции стали общественные предложения, которые в ближайшее время будут представлены губернатору Новосибирской области.