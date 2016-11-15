Токио, 15 ноября, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Правительство Японии окончательно утвердило план участия японских вооруженных сил в рамках миротворческой миссии в Южном Судане (МООНЮС), передает Reuters 15 ноября.

Japaneseclass.jp Солдат Японской империи

По информации агентства, опубликованные планы призваны «успокоить критиков» — основной задачей Японии в рамках миссии будет строительство объектов инфраструктуры, гуманитарная помощь, участие в спасательных операциях, а оружие японскими бойцами будет использоваться «только в целях самообороны».

«Операция должна быть выполнена в рамках конституции и соответствующих японских законов», — говорится в заявлении, распространенном японскими СМИ.

Тем не менее «опасения» все равно остаются. Дело в том, что участие в МООНЮС является первым после Второй мировой войны случаем, когда вооруженные силы Японии будут действовать за рубежом. Формально это запрещено конституцией страны, принятой во время оккупации Японии войсками США, — согласно основному закону островного государства, у Японии, как проигравшей страны, не может быть своей армии, и она не имеет права участвовать в иностранных военных операциях.

Первое «ограничение» уже де-факто не действует: Япония имеет «силы самообороны», которые практически не отличаются от армии, — это силы «сухопутной самообороны», «морской самообороны», «военно-воздушной самообороны» и даже «противоракетной самообороны». Участие в МООНЮС, которое начнется 20 ноября, де-факто отменит второе ограничение конституции, призванное сдержать «японский милитаризм».