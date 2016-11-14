Пекин, 15 ноября, 2016, 05:33 — ИА Регнум. Главный финансовый регулятор Китая продолжает ослаблять национальную валюту. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, на 15 ноября паритетный курс юаня к доллару составляет 6,8495. Таким образом, китайский Центробанк ослабил национальную валюту еще на 204 базисных пункта.

Jbull.com Юань

Экономисты из КНР уверены, что очередное ослабление юаня, зафиксированное в первой половине ноября, вызвано внешними факторами. В частности, девальвация юаня могла быть вызвана валютной деятельностью третьих стран, пишет «Синьхуа».

Западные финансисты сомневаются в искренности Пекина. Как ранее неоднократно сообщали американские специалисты, власти КНР умышленно девальвируют юань, так как это выгодно для национальной экономики. Пекин отрицает все обвинения, однако многие факторы указывают на то, что власти действительно девальвируют юань в целях стимулирования экспорта.

За последний год национальная валюта КНР «подешевела» по отношению к американскому доллару почти на 4%. Международные эксперты опасаются, что из-за финансовой политики Китая могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 ноября Народный банк Китая ослабил паритетный курс юаня к доллару США. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового регулятора страны, на 14 ноября курс составил 6,8295. Таким образом, Центробанк КНР ослабил национальную валюту на 180 базисных пунктов.