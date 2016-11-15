Вашингтон, 15 ноября, 2016, 04:54 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эш Картер считает главной угрозой для США «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а с Россией и Китаем надеется «договориться», передает U.S. News & World Report 15 ноября.

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По словам Картера, сейчас самое главное — уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, а также справиться с «прямой угрозой» со стороны Северной Кореи и Ирана. А вот с Россией и Китаем, по словам главы американских военных, «можно и нужно» договариваться.

«С Россией и Китаем… у нас смешанные отношения, и во многом мы работаем вместе, и мы ищем общие цели, но… иногда конкурируем», — заявил Картер журналистам издания.

Также Картер обратился к формируемой администрации президента Дональда Трампа — с просьбой «сохранять приверженность ценностям и принципам, которые мы все разделяем».

Как передавало ИА REGNUM, новый президент США Дональд Трамп, избранный лидером Соединенных Штатов 8 ноября, уже заявил, что с Китаем и Россией можно построить «серьезные отношения». В этом смысле он очень сильно отличается от своего предшественника Барака Обамы, который называл Россию «главной угрозой миру» — наряду с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лихорадкой Эбола.