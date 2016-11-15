Мосул, Ирак, 15 ноября, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Военные Ирака сообщают, что «скоро будут в центре Мосула», передает Sky News 15 ноября.

The U.S. Army Операция в иракском Мосуле

«Если мы будем следовать нашим планам наступления, мы будем в центре уже очень скоро», — сообщил журналистам Саад Бадер Казем, командир группировки войск, ведущей наступление в восточных районах Мосула.

По его словам, замедление наступления связано с «новой тактикой», которая требует больше времени, но «значительно снизила число жертв». Подробности новой тактики командир раскрывать не стал.

Как передавало ИА REGNUM, наступление на Мосул, удерживаемый «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России), которое ведется антитеррористической коалицией во главе с США с 17 октября, на прошлой неделе резко замедлилось из-за атак террористов-смертников и жестокого сопротивления боевиков в уличных боях. Войскам Ирака, которые являются основной силой «коалиции», удалось войти в город только с востока, на севере и западе курдские отряды пешмерга и шиитское ополчение фактически остановились.

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Кроме того, освобождение Мосула осложняется большим числом мирных жителей, которые остаются в городе. На момент начала операции во втором по величине городе Ирака оставалось до 1,5 млн мирных жителей. Представители ООН еще до начала штурма заявляли, что сухопутная операция может стать «крупнейшей катастрофой» за последние десятилетия, и готовятся принять до 700 тыс. беженцев из осажденной «столицы ИГИЛ» (запрещена в России).