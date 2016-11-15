Москва, 15 ноября, 2016, 03:54 — ИА Регнум. ФСБ разрабатывала главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева больше года, сообщает Russia Today.

Kremlun.ru Алексей Валентинович Улюкаев

По данным источника в правоохранительных органах, Улюкаев находился под наблюдением силовиков более года. Неизвестно, были ли изначально подозрения в отношении него по тому, в чем он обвиняется сейчас.

Следствие сообщило о получении Улюкаевым 14 ноября взятки в $2 млн за выданную его министерством положительную оценку сделки по покупке госпакета в 50% акций «Башнефти» ПАО «НК «Роснефть».

Улюкаев задержан, следствие планирует в ближайшее время ходатайствовать об избрании министру меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.