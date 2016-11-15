Вашингтон, 15 ноября, 2016, 03:51 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США Дональд Трамп — это «две большие разницы». Какой будет политика нового американского лидера покажет время, а пока журналисты ВВС решили разобраться, что стало со знаковыми «обещаниями» Трампа до и после выборов.

Sempretops.com Трамп

«Дональд Трамп сделал ряд обещаний в течение долгой кампании на пути к посту 45-го президента Соединенных Штатов. Многие из них стали сенсационными — от запрещения всем мусульманам на въезд в США до строительства стены вдоль границы с Мексикой. Но сейчас, когда он и его команда готовятся взять власть, Трамп изменил свою позицию по ряду ключевых вопросов», — сообщает ВВС 15 ноября.

Уголовное преследование Хиллари Клинтон

Сторонники Трампа хотели видеть его соперника, кандидата от демократов Хиллари Клинтон в тюрьме за использование частного сервера электронной почты на посту государственного секретаря. И Трамп был более чем готов поддержать их призывы. Во время дебатов он сказал госпоже Клинтон: «Если я выиграю, я поручу [это расследование — прим. ИА REGNUM ] моему генпрокурору».

Однако тон избранного президента изменился почти сразу после того, как он выиграл. Трамп заявил, что страна «должна быть благодарна» Клинтон, которую раньше называл не иначе как «противной женщиной». Позднее в интервью Трамп заявил, что, конечно, «будет думать» насчет расследования, но добавил: «Они хорошие люди, которых я не хочу обидеть».

Политика соцобеспечения Барака Обамы

Другим пунктом критики Трампа были планы администрации президента Барака Обамы распространить систему обязательного медицинского страхования на те 15% населения, которые до сих пор ей не охвачены.

Республиканцы, как и Трамп, резко критиковали данные планы, которые подразумевают высокую нагрузку на бизнес, и называли их «убийством занятости» и «необоснованным вмешательством в дела бизнеса и частных лиц».

После избрания Трамп смягчил свой подход. По его словам, он готов «пересмотреть» вопрос после встречи с Бараком Обамой в Белом доме.

Стена на границе с Мексикой

Обещание построить стену на границе с Мексикой было одним из наиболее острых моментов в ходе предвыборной кампании. Причем Трамп даже обещал, что заставит Мексику заплатить за эту стену.

После избрания один из ближайших соратников Трампа Руди Джулиани сообщил, что президент «не собирается нарушать предвыборное обещание». Однако заставить Мексику платить за стену, скорее всего, не удастся.

«Он [президент США Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM ] не может тратить много времени, пытаясь заставить Мексику заплатить за нее», — сказал журналистам другой соратник президента, Ньют Гингрич.

Запрет на въезд мусульман в США

Изначально Трамп заявлял, что нужно запретить всем мусульманам въезд в США, позднее заявлял о необходимости «проверки на экстремизм» для всех въезжающих.

В декабре 2015 года кандидат от республиканцев говорил об «общем и полном» запрете на въезд для мусульман, пока правительство «не сможет понять отношения мусульман к США».

В сентябре 2016 года требование сменилось на «обязательную проверку на экстремизм» для всех въезжающих в США мусульман. На данный момент эти требования на интернет-ресурсах Трампа не упоминаются.

Впрочем, Джулиани заявил, что новый президент будет добиваться полного запрета на въезд в США беженцев из Сирии.

Депортация всех нелегальных иммигрантов

Ранее Трамп заявлял, что все 11,3 млн нелегальных мигрантов, которые проживают в США без документов, «надо выгнать». Но по мере приближения к выборам его позиция стала смягчаться.

Сейчас Трамп заявляет, что «план депортаций был сокращен» и затронет от двух до трех миллионов человек, которые «являются преступниками и имеют судимости, членов банд, торговцев наркотиками».

В чем Трамп не изменился

Отношение к абортам — Трамп подтвердил, что намерен добиваться запрета абортов, и «обеспечит» соответствующее решение Верховного суда.

Глобальное потепление — Трамп намерен отменить выплаты по программам ООН по вопросам изменения климата, а также хочет, чтобы США вышли из Парижского соглашения по климату и увеличили производство и потребление угля.

Торговые соглашения — Трамп обещает остановить процесс Трансатлантического торгово-экономического партнерства и сделку о свободной торговле стран Северной Америки (НАФТА).