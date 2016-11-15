Владивосток, 15 ноября, 2016, 04:26 — ИА Регнум. В Приморье задолженность по заработной плате на ПАО «Находкинский судоремонтный завод» выросла до 29,7 миллионов рублей. Руководство компании утверждает, что не может рассчитаться с коллективом из-за проблем с КГУП «Примтеплоэнерго» — вокруг этого предприятия обстановка накаляется ещё с весны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевой Федерации профсоюзов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

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Согласно последним данным профсоюзного мониторинга, задолженность по зарплате в «Находкинском судоремонтном заводе», где работают около 800 человек, достигла 29,7 миллионов рублей: за август коллектив деньги получил лишь частично, за сентябрь и октябрь они и вовсе не выдавались.

Руководство завода такую обстановку объясняет наличием у предприятия должников, основным из которых является КГУК «Примтеплоэнерго». Энергетики задолжали судоремонтникам почти 40 миллионов рублей.

ОАО «25 Центральный автомобильный ремонтный завод» в Уссурийске — предприятие Минобороны РФ — сотрудникам не платило свыше 11 месяцев, задолжав около 17 миллионов рублей. В конце сентября Арбитражный суд Приморского края на 2,5 месяца перенёс рассмотрение дела о признании завода банкротом. На днях здесь должны были сократить 42 сотрудника и оставить только 26 сторожей.

«Сокращение производится в связи с отсутствием у Минобороны РФ потребности в ремонтных работах военной и специальной техники в объёмах, которые позволяют загрузить производственные мощности АО «25 ЦАРЗ» до уровня их безубыточной работы», — пояснили в профсоюзе.

На «Комбинате строительных материалов» во Владивостоке, руководство которого отсутствует на местах уже не первый месяц, коллектив до сих пор не получил зарплату ещё за май месяц. ОАО «ДальЭнергоРемонт» не платило сотрудникам с августа.

По данным Приморскстата, 588,7 миллионов рублей — сумма просроченной задолженности по выплате зарплаты работникам крупных и средних организаций на 1 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, суммарная задолженность по зарплате на 1 октября 2016 года в целом по России составила 3 658 миллионов рублей и в сравнении с 1 сентября 2016 года увеличилась на 127 миллионов рублей или на 3,6%. При этом наибольший размер просроченной задолженности приходится на Приморский край — в октябре этот показатель находился на уровне в 514,8 миллионов рублей. Хабаровский край —168,2 миллионов рублей.