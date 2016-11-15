Москва, 15 ноября, 2016, 03:07 — ИА Регнум. Дональд Трамп является выражением очень серьёзной тенденции к десакрализации и конечному отступлению глобалистской модели, основанной на нетрадиционных ценностях и русофобии, которые сейчас получают отпор во всём мире. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 озвучил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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«Он может быть и не сторонник развала Европейского союза, но он точно единомышленник с теми людьми, которые выступают за приоритет национальных интересов, за национальный суверенитет, за традиционные ценности и за то, чтобы правительства и народы сами определяли свою судьбу, а не какие-то чиновники в Брюсселе», — уверен спикер.

«Вот эта вся мифология, на которой строилась Европа, Запад после Холодной войны, связанной с якобы демократическими ценностями, с якобы правами человека, с якобы экономическим подъёмом и процветанием новых членов Европейского союза и Европы в целом, вся эта мифология сейчас лопнула, — добавил Вячеслав Никонов. — И я уверен, что дальше мы увидим реализацию очень серьёзной тенденции. То, что Трамп своими первыми контактами обозначил приоритеты в европейской политике, — это очень плохая новость для тех европейский элит, которые сейчас находятся у власти в странах Евросоюза и для брюсселевцев».

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Как сообщало ИА REGNUM, первый телефонный разговор пока не вступивший в должность президента США Дональд Трамп провёл с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Следом состоялась встреча Трампа и председателя Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа. Накануне, 14 ноября, состоялся телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина.