Вашингтон, 15 ноября, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Уходящий американский президент Барак Обама сообщил журналистам, что Дональд Трамп «поддерживает приверженность США» Североатлантическому альянсу, передает Bloomberg 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барака Обама

«Существует великая преемственность… которая делает нас незаменимой нацией, когда речь идет о сохранении порядка и процветания во всем мире. Это будет продолжаться», — считает Обама.

По его словам, в ходе разговора с новым президентом США, который состоялся в Белом доме на прошлой неделе, Трамп заявил о «большом интересе в сохранении наших основных стратегических отношений».

Как передавало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании нередко позволял себе высказываться в том смысле, что союзникам США, таким как Германия, Япония и другие страны, было бы неплохо «оплачивать» военную защиту американцев, а также допускал другие критические замечания в сторону действующих военных союзов США, в том числе НАТО.

Тем не менее после избрания на пост президента Трамп хотя и не отказался от данных намерений, но и не стал их подтверждать, в отличие, например, от идеи строительства стены на границе с Мексикой.

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Многие мировые лидеры, которым уже довелось провести переговоры с новым президентом по телефону, заявили, что Трамп «оставляет в силе» все военные соглашения и планы США. Одними из первых сообщили миру о намерении Трампа сохранять «верность» военным альянсам Америки премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл и президент Южной Кореи Пак Хын Ке.