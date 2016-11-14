Одесса, Украина, 15 ноября, 2016, 00:33 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украину спасут только реформы и «новые лица» во власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, Украину довели «до положения самой бедной страны в Европе». Если начать проводить нормальные реформы, то можно добиться роста ВВП 10% в год. Политик отметил, что в таком случае «мы через 10, максимум через 20 лет» Украина войдет «в первую двадцатку мира по развитию».

«Если мы будем расти, как нам обещает правительство, в лучшем сценарии мы дойдем до уровня Януковича через 15 лет», — считает Саакашвили. Он отметил, что если рост будет такой же, как в настоящее время, то «нас скоро может не быть как страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Саакашвили заявил о намерении создать на Украине новую политическую силу, которая должна будет сменить «так называемую политическую элиту». 9 ноября 2016 г. он был уволен с поста губернатора Одесской области указом Петра Порошенко, а также освобожден от должности внештатного советника президента Украины.