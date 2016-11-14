«В эти трудные времена Швеция – на стороне Украины»
Стокгольм, 14 ноября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Швеция продолжит оказывать Украине политическую и экономическую поддержку. Королевство не будет признавать «незаконную аннексию» Крыма и «агрессию» в отношении Восточной Украины, кроме этого, Швеция выражает обеспокоенность нарушением прав человека на «аннексированных» территориях. Об этом заявил премьер-министр королевства Стефан Лёвен в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает сегодня, 14 ноября, корреспондент ИА REGNUM.
Президент Украины отметил, что безопасность на «временно «оккупированных» территориях страны может быть восстановлена, в связи с этим он попросил власти Швеции в рамках ЕС задействовать все способы, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей.
«В эти трудные времена Швеция останется на стороне Украины и окажет ей всю необходимую поддержку», — заверил украинского лидера Стефан Лёвен. Шведский премьер также отметил, что страна успешно движется по пути реформ, и за последние два года «было сделано больше, чем за двадцать лет независимости».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент посетил с визитом соседнее скандинавское королевство — Норвегию. Руководство двух стран обсудило ситуацию на Юго-Востоке Украины, а также ход реформ в стране. По итогам встречи власти Норвегии приняли решение выделить Киеву дополнительные 10 млн крон через программу Совета Европы. Таким образом, с 2015 по 2017 год финансовая поддержка Украине со стороны Норвегии увеличилась до 35 млн крон ($4.3 млн).