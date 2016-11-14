Стокгольм, 14 ноября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Швеция продолжит оказывать Украине политическую и экономическую поддержку. Королевство не будет признавать «незаконную аннексию» Крыма и «агрессию» в отношении Восточной Украины, кроме этого, Швеция выражает обеспокоенность нарушением прав человека на «аннексированных» территориях. Об этом заявил премьер-министр королевства Стефан Лёвен в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает сегодня, 14 ноября, корреспондент ИА REGNUM.

Давид фон Крафт. Король Карл XII Шведский верхом на коне

Президент Украины отметил, что безопасность на «временно «оккупированных» территориях страны может быть восстановлена, в связи с этим он попросил власти Швеции в рамках ЕС задействовать все способы, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей.

«В эти трудные времена Швеция останется на стороне Украины и окажет ей всю необходимую поддержку», — заверил украинского лидера Стефан Лёвен. Шведский премьер также отметил, что страна успешно движется по пути реформ, и за последние два года «было сделано больше, чем за двадцать лет независимости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент посетил с визитом соседнее скандинавское королевство — Норвегию. Руководство двух стран обсудило ситуацию на Юго-Востоке Украины, а также ход реформ в стране. По итогам встречи власти Норвегии приняли решение выделить Киеву дополнительные 10 млн крон через программу Совета Европы. Таким образом, с 2015 по 2017 год финансовая поддержка Украине со стороны Норвегии увеличилась до 35 млн крон ($4.3 млн).