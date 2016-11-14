Архангельск, 14 ноября, 2016, 23:03 — ИА Регнум.



Анна Кошечко ИА REGNUM Никольская часовня после ремонта

В Архангельскую областную прокуратуру направлено обращение фонда сохранения исторического наследия «Император» с просьбой возбудить уголовное дело против лиц, спиливших последнюю в России столбовую звонницу (1876 г.) часовни Георгия Победоносца в деревне Сакулинская, Красноборского района Архангельской области, являющуюся памятником истории и культуры регионального значения.

По информации инженера-реставратора Любови Шаповаловой в архангельской областной газете «Бизнес-класс»: «Местные жители берегли свое ценное историческое строение и собирались привести его в божеский вид. Года три-четыре назад они выполнили минимальные консервационные работы на звоннице. По инициативе местных жителей, поддержанной районной администрацией, музеем, Красноборским благочинием и архангельскими специалистами, всем миром в течение двух лет через районного депутата пытались представить свою проблему областному Собранию с тем, чтобы заложить в бюджет средства на срочную реставрацию этого уникального сооружения. Не успели… Второго июня среди бела дня кто-то спилил все четыре колонны, строение рухнуло, все конструктивные элементы сломались при падении. Потом колонны дополнительно распилили на чурки. Объект культурного наследия России, последняя в мире столбовая колокольня утрачена. Навсегда».

Резонанса в СМИ это преступление не получило. Зато на всю страну прогремел ремонт часовни Николая Чудотворца в деревне Ракула Холмогорского района. В отличие от Сакулинской, ее жители не надеялись, что у власти дойдут руки до часовни, и, собрав 100 тысяч рублей, обшили её сайдингом. О происшествии в соцсети Фейсбук миру сообщил предприниматель из Каргополя Радик Аднобаев. Опять же, в отличие от Сакулинской, где преступление было очевидно, реакция областной инспекции по охране памятников была немедленной — в Холмогорский РОВД отправилось письмо с требованием возбудить уголовное дело против организаторов ремонта часовни.

Предложения наказать пенсионеров Ракулы по всей строгости закона, а он предусматривает до двух лет лишения свободы, получило поддержку у некоторых реставраторов. То, что спасти от гибели 561 архангельский деревянный памятник в аварийном состоянии в порядке, предусмотренном в федеральном законодательстве, уже не получится и требуется изменение закона — должно быть понятно всем. Но часть реставрационного сообщества и чиновники от культуры против упрощения порядка и защищают корпоративный, а не государственный интерес. Возможно, такая позиция связана с высокими расценками на реставрационные работы с повышающими коэффициентами 3−5 к строительным расценкам, установленные Министерством культуры РФ.

О теневой стороне реставрации страна недавно узнала из уголовного дела замминистра культуры РФ Григория Пирумова и ряда работников реставрационных организаций. Эксперты и некоторые правоохранители именно в ней видят причину зарегламентированности работ по реставрации и противоаварийных работ, сложности получения реставрационной лицензии, требований вести даже противоаварийные работы исключительно по проекту лицензированной проектной организации, невозможность региональным реставраторам победить на конкурсах Министерства культуры РФ.

Несоответствие добрых намерений жителей Ракулы и призывов наказать их по всей строгости закона отметил и депутат-единоросс Государственной думы РФ от Архангельской области Андрей Палкин. На сайте областного отделения «Единой России» он сообщил: «Всего необходимо добиваться законными методами — для этого в том числе существуют депутаты. Но сегодня люди сделали доброе дело. Они не пустили на ветер созданное их предками. Так что, их теперь за это наказывать?» Депутат публично обязался организовать реставрацию часовни в Ракуле в законном порядке.

В письме фонда «Император» внимание областной прокуратуры обращается на то, что для профилактики преступлений в отношении памятников истории требуется уголовное расследование уничтожения звонницы в Сакулинской, открытый суд и сообщение о приговоре в областных и федеральных СМИ. А по Ракуле секретарь попечительского совета фонда «Император» Владимир Станулевич просит «провести мероприятия, позволяющие ввести в правовое русло ситуацию с часовней в Ракуле без возбуждения уголовного дела, в связи с признаками бездействия органов охраны памятников по сохранению этой часовни».

События в Ракуле и Сакулинской, кризис с профессиональной реставрацией деревянной Сретенской церкви в Заостровье Архангельской области, невозможность региону по существующим правилам спасти сотни деревянных памятников в аварийном состоянии, уголовные дела по коррупции в Министерстве культуры РФ — события одного ряда, свидетельствующие, что изменения назрели.

Как видит их Министерство культуры РФ, мы узнаем в декабре 2016 года, когда будет обнародовано закупленное им по конкурсу за 3,6 млн у неизвестного ранее Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная организация «Центр эффективного консалтинга» «Выполнение работ по разработке концепции по сохранению памятников деревянного зодчества и включения их в культурный оборот на период до 2025 г.»… Эта закупка уже вызвала критику «Хранителей Наследия» и скорее показывает, что перемен в работе Минкульта РФ не будет.

Надежда сохраняется, раз свое видение решения проблемы должны сформулировать Государственная дума РФ, Церковь, общественники и региональные власти — и обратиться с ним в Минкульт РФ и далее к президенту России.