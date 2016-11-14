Архангельск, 14 ноября, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Андрей Шестаков назначен заместителем председателя правительства Архангельской области. Ранее он совмещал этот пост с должностью министра строительства и архитектуры Поморья. Новым главой регионального минстроя станет Михаил Яковлев, возглавлявший ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Анна Чистякова ИА REGNUM Никольская часовня после ремонта

Андрей Шестаков и Михаил Яковлев приступят к исполнению новых должностных обязанностей с 16 ноября 2016 года.

Кроме того, глава региона подписал распоряжение о назначении на должность руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Анны Ивченко. Она приступила к выполнению своих обязанностей с 10 ноября 2016 года.

Анна Ивченко прошла путь от экономиста северодвинского предприятия «Полярная звезда» до начальника правового управления ОАО «Центр судоремонта «Звездочка». С 2013 года она работает в правовом департаменте администрации губернатора и правительства Архангельской области, сначала — в должности заместителя, а затем — начальника юридического отдела.

Отметим, что по наблюдению ИА REGNUM, должность руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия относительно новая в правительстве. Распоряжение губернатора о появлении инспекции вышло в мае этого года. А месяц назад в области разгорелся скандал — жителей небольшого села Ракула в Холмогорском районе чиновники решили призвать к ответу за то, что они на свои деньги отремонтировали старую часовню. По закону это памятник регионального значения, а значит и ремонт его должен был проводиться с разрешения минкульта. Как поясняют местные жители, церковь разваливалась на глазах, и ее судьбой никто не интересовался.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подобных памятников в области более тысячи.

Также распоряжением губернатора Архангельской области также назначен новый руководитель агентства по развитию Соловецкого архипелага. Им стал Сергей Громовой. Профессиональный строитель, он с 2007 года работает в исполнительных органах государственной власти Архангельской области.

Сергей Громовой курировал вопросы строительства инфраструктурных и социальных объектов в региональном минстрое, затем работал в министерстве по делам молодёжи и спорту и в агентстве по спорту Архангельской области.

Новый руководитель приступил к выполнению своих обязанностей с 1 ноября.

Напомним, что ранее свой пост покинул министр социального развития области Андрей Алмазов.