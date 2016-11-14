Трамп расскажет о назначениях в новой администрации на этой неделе
Вашингтон, 14 ноября, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Дональд Трамп, избранный президентом США, расскажет о новых назначениях в правительстве и администрации на этой неделе, сообщает АР со ссылкой на менеджера предвыборной кампании Трампа Келлиэнн Конвэй.
По ее словам, переходная команда будущего главы государства подбирает кандидатуры сотрудников для новой администрации и членов кабинета министров.
Ранее сообщалось, что Трамп назначил Рейнса Прибаса руководителем аппарата сотрудников Белого дома, а Стива Бэннона ждет пост главного политического стратега и советника президента.
По сообщениям СМИ, жена избранного президента Меланья Трамп тоже участвует в подборе будущих сотрудников администрации. Кроме того, переходная команда Трампа составляет предложения по замещению должности члена Верховного суда, освободившейся после смерти в феврале 2016 года члена Верховного суда Антонина Скалиа.