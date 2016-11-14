Тбилиси, 14 ноября, 2016, 22:09 — ИА Регнум. Парламентские выборы 2016 года в Грузии характеризовались открытой политической средой, конкурентной избирательной кампанией, результатами, совпавшими с данными надежных наблюдателей, и несколькими основными проблемами, на которых необходимо заострить внимание. Об этом говорится в итоговом отчете Национал-демократического института (NDI) по парламентским выборам в Грузии.

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По оценке американской неправительственной организации, выступавшей в статусе международного наблюдателя на выборах в Грузии, граждане Грузии имели возможность свободно учреждать политические партии и создавать политические объединения, партии и кандидаты имели возможность участия в выборах без необоснованных ограничений и дискриминации. Они также могли свободно вести избирательную кампанию в масштабе всей страны, чему способствовала активная и плюралистичная медиа-среда. В свободной обстановке проходила и процедура голосования.

Вместе с положительными оценками NDI выделила и ряд проблем, зафиксированных во время выборов: случаи насилия и запугивания, вопросы относительно квалификации, нейтральности и компетенции членов участковых избирательных комиссий, а также вопросы относительно непредвзятости и последовательности рассмотрения избирательных жалоб. Выборы выявили недочеты в избирательном законодательстве, избирательной стратегии партий, финансировании избирательной кампании и некоторые другие проблемы.

По мнению американской организации, попытки решения этих проблем обеспечат доверие граждан Грузии к будущим выборам. Повышение доверия к избирательным процессам NDI определила как главный приоритет нового парламента и правительства, а также партий и гражданского общества.

Новому парламенту и будущему правительству Грузии рекомендуют в процессе принятия решений учитывать мнения широкого спектра общества и интересы всех граждан, в том числе тех, кто не голосовал за большинство. Правительству также советуют уважать мнение оппозиционных партий, независимых СМИ и гражданского общества и защищать их права.

В целом оценивая медиа-среду в Грузии как самую свободную и многообразную в регионе, NDI не обошла вниманием судебный процесс в связи с вопросом принадлежности телекомпании «Рустави-2» и отметила, что политизированное и одно из самых популярных СМИ находится под правовым давлением.