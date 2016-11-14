Каракас, 14 ноября, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Николас Мадуро запустил радио-шоу, посвящённое сальсе, сообщает 14 ноября Reuters.

COD Newsroom Сальса

Когда-то президент Венесуэлы играл в рок-группе, теперь он будет вести «Час Сальсы», передача будет транслироваться на специальных мониторах установленных в президентском дворце. Предполагается четыре эпизода по несколько часов каждый.

«Эта программа полна энергии и радости, я бы хотел этим заниматься каждый день — петь о нашей жизни, тревогах и о мечте». — сказал президент.

Во время шоу, Мадуро танцевал с женой, рассказывал историю сальсы, но не обошлось и без политики.

Мадуро посвятил песню с провокационным названием «Ты сумасшедший, ты сумасшедший, а я крутой» своему противнику Энри Рамосом от партии «Демократическое действие».

Оппозиционеры в ярости от нового шоу президента, считают его издевательством.

«Он не является артистом» — говорит один из недовольных.

Напомним, что Николас Мадуро является наследником Уго Чавеса, национального героя Венесуэлы, который сделал всё, чтобы избавиться от вмешательства США в дела государства, кроме того широкая социальная программа позволила значительно улучшить условия жизни бедных слоёв населения.