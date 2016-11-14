Брюссель, 14 ноября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Совет Евросоюза на уровне глав МИД 14 ноября утвердил европейский план по обороне и безопасности, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета.

Солдат на учениях Евросоюза

Европейский план включает в себя меры военной безопасности, инструменты мягкой силы, гражданские методы реагирования на кризисы

Могерини подчеркнула, что разработка этого плана началась ровно год назад, после терактов в Париже. План она охарактеризовала как «амбициозный, конкретный и прагматичный». По ее словам, реализация плана начнется с 15 ноября 2016 года.

Могерини заявила, что план не предусматривает создание европейской армии или европейских штабных структур, а также не касается вопросов обеспечение территориальной обороны Евросоюза.

Кроме того, Могерини сообщила, что следующий саммит Евросоюза и стран Восточного партнерства состоится в ноябре 2017 года в Брюсселе.